Raquel Brito , irmã do campeão do BBB 24, Davi Brito , gerou polêmica nas redes sociais ao compartilhar os resultados de um procedimento estético. A influenciadora, que passou por um detox e perdeu 1,1 kg, postou um "antes e depois", mas a reação dos internautas dividiu opiniões. Muitos questionaram a diferença visível entre as fotos, enquanto outros a apoiaram pela iniciativa.

Em resposta às críticas, Raquel se defendeu: "No primeiro procedimento, vocês querem que aconteça uma mágica? Entendam que meu corpo é real, igual a muito de vocês. Só que eu coloco ele todos os dias na internet. Se muitos de vocês tivessem a coragem que eu tenho, mudariam muita coisa", escreveu ela.





A influenciadora também rebateu as piadas dos internautas, como as que compararam o "depois" ao "antes", e disse que continuará focando em seus objetivos. Ela ainda falou sobre os planos futuros de continuar os cuidados com o corpo. "Estou amando a nova fase que Deus está me dando, e o projeto bombástico que está por vir", afirmou Raquel.

A ex-participante de "A Fazenda" também revelou que tem planos de realizar outros procedimentos estéticos, incluindo um tratamento para a papada, que é um dos seus desejos. "Se eu for fazer algum procedimento, é porque é um sonho meu", explicou.

