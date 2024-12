Marcos Rosa/TV Globo Boninho

Disponível no mercado há três meses, Boninho já tem projetos em vista em uma emissora concorrente da Globo. O idealizador do "Big Brother Brasil" está trabalhando para comandar um reality show no SBT. A novidade surge após o diretor veterano ser desligado da antiga emissora, onde trabalhou por 30 anos.

A informação foi divulgada pelo portal Na Telinha, que afirma que Boninho e o SBT já fecharam o negócio. Segundo a publicação, nos bastidores já se fala em anunciar a atração em breve, e a expectativa entre os executivos é positiva.

Com a mudança de emissora, Boninho também aproveita para desenvolver um projeto pessoal. O vínculo com o SBT será estabelecido por meio da produtora do diretor, que tem como sócio o empresário Julio Casares, presidente do São Paulo Futebol Clube. Assim, ele não será funcionário direto da emissora da família Abravanel.

A atração, no entanto, ainda não tem formato definido. De acordo com a reportagem, o programa deve estrear entre março e abril.