Reprodução Chaves

O SBT voltou atrás na decisão de exibir o seriado "Chaves" durante o período vespertino. Faltando seis dias para a estreia, que estava prevista para o dia 18, a emissora de Silvio Santos divulgou uma nova grade, sem incluir o programa de TV mexicano.



Em um comunicado, o SBT destacou que “estão canceladas as alterações na faixa noturna da programação a partir do dia 18". Com a decisão, a emissora também desistiu de suspender "As Aventuras de Poliana", não irá mais alterar o horário de "A Caverna Encantada" e o "Tá na Hora" não irá mais perder tempo de duração.

Veja abaixo como ficará a grade semanal do SBT:

6h: Primeiro Impacto

9h: Chega Mais

11h: Chega Mais Notícias

13h30: Carinha de Anjo

14h: Quando me Apaixono

15h30: Fofocalizando

16h30: Meu Caminho É Te Amar

17h30: Tá na Hora

19h45: SBT Brasil

20h45: A Caverna Encantada

21h30: As Aventuras de Poliana

22h: Programa do Ratinho

23h: Linha de Shows

0h30: The Noite

1h30: Operação Mesquita

2h: SBT Podnight

2h45 SBT News na TV

Por que "Chaves" ficou quatro anos fora do ar?

Seriado mexicano mais famoso no Brasil, "Chaves" estava fora do ar há quatro anos. A última exibição da trama foi em 2020. O hiato se deu por um embate judicial entre os herdeiros de Roberto Gómez Bolaños e a Televisa, empresa responsável pela distribuição da obra.

Sobre o que é a série?

A série acompanha a história do órfão Chaves, interpretado por Roberto Gómez Bolaños. Faminto e pobre, o menino vive às margens de uma vila na qual é maltratado por quase todos que ali passam. Pelo sonho de comer um sanduíche de presunto, o esperto personagem faz de tudo e se envolve nas maiores aventuras cômicas com os outros moradores da vila.