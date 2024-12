Reprodução Record TV Luana Targino em "A Fazenda 16"

Luana Targino se consagrou como campeã da Prova de Fogo do último domingo (1º). A prova será exibida na edição desta segunda-feira (2) em "A Fazenda 16", reality rural da Record TV. Com a vitória da peoa, outros peões foram para a baia do programa.





Os expulsos da sede são: Sidney Sampaio, Gilson de Oliveira, Albert Bressan e Gui Vieira. Os quatro participaram da prova em dupla, mas acabaram perdendo para Targino, que ainda contou com o apoio de Sacha Bali para vencer a competição e conquistar as regalias. Na prova, ela precisou gritar em um megafone para conseguir ganhar.





Dessa vez, o poder escolhido pelo público foi "seu voto valerá por quatro", que será usado na próxima formação de roça, que ocorre nesta terça-feira (3). Na quarta-feira (4), o ex-bombeiro de Eliana, Yuri Bonotto, se despede do chapéu para a coroação de outro fazendeiro.





Já na quinta-feira (5), mais um participante será eliminado do reality rural da Record TV. Restam na competição: Albert, Flor Fernandez, Flora, Gilson de Oliveira, Guilherme Vieira, Juninho, Luana, Sacha Bali, Sidney Sampaio, Vanessa Carvalho e Yuri Bonotto.