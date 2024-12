Reprodução Instagram - 2.12.2024 Paulo Giardini

Paulo Giardini, de 62 anos, morreu vítima de um AVC (Acidente Vascular Cerebral), na madrugada desta segunda-feira (2). A informação foi dada por Paulo Betti, ex-cunhado do artista, por meio de uma publicação nas redes sociais, que contou com as lamentações de várias outras celebridades.





O funeral ocorrerá na terça-feira (3), às 9h, no Memorial do Carmo. Segundo Paulo Betti, o irmão de Eliane Giardini, que está no ar como a personagem Berta em "Mania de Você", estava inconsciente há cerca de um mês e meio por conta da complicação de saúde.



"Paulo Giardini nos deixou! Aos 62 anos, tão novo! Um AVC. Um mês e meio inconsciente. Estou muito triste! Irmão mais novo da Eliane, veio morar conosco quando seu pai, Homero, faleceu. Era um adolescente. Passou a ser meu filho e irmão mais novo. Um ator maravilhoso, um bravo guerreiro da vida. Artista plástico inspirado", iniciou Betti.



"Quem nunca comeu a famosa 'pizza do Paulinho'? Quem nunca desfrutou seu humor, seu conhecimento, sua alegria de homem do teatro? Ele prestou o último vestibular na UERJ com seu filho Miguel! Todos estamos tristes com sua partida! Paulinho encantou, foi ver seu Homero, Fauzi Arap, Aderbal Freire, Solange, Rubens, Ester!", acrescentou.



"Dia 03/12, às 9h, Memorial do Carmo, Capela 1. Descanse em paz, Paulinho!💙. Na foto (abaixo), ele estará para sempre no começo de minha peça, no meu palco, na minha vida! Força para Marcia Brasil, para o Miguel, Dona Wandyr, Eliane, Elizete e Tadeu!", finalizou Paulo Betti.





Eliane Giardini desabafa

A veterana usou as redes sociais para se pronunciar sobre o falecimento do irmão com um desabafo emocionante. "Meu irmão amado partiu essa madrugada. Lamento tanto não tê-lo mais por perto, sua inteligência, suas dicas quentes de filmes, séries, livros, músicas. Seu afeto incondicional. Sua escuta e falas tão sábias. Vou sentir tanto sua falta mano. Te amo infinito para sempre", declarou.





Outros famosos da classe artística lamentaram a morte do irmão de Eliane Giardini. "Tristeza, grande Paulino, meus sentimentos", publicou Sergio Guizé. "Sinto muito, Paulo, Eliane, Juliana e Mariana. Todo o meu carinho para vocês", escreveu Claudia Abreu. "Ele era tão querido. Um beijo enorme para a família, meus sentimentos e meu carinho para a Eliane", acrescentou Lilia Cabral.