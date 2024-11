Reprodução Instagram - 27.11.2024 Tais Araujo

As gravações de "Vale Tudo", remake da Globo que estreia em março de 2025, causaram um mal-estar na emissora. Isso porque a caracterização da grande estrela da trama, a personagem Raquel Acioly, defendida por Tais Araujo, foi vazada pela prefeitura de Foz do Iguaçu (PR).





As informações são do colunista Gabriel Vaquer, da "Folha de S. Paulo". Segundo a publicação, a empresa pretendia revelar o visual da protagonista de outra forma. Além disso, mesmo que o local das gravações, as cataratas do Iguaçu, sejam públicos, o canal tinha pedido sigilo para evitar vazamentos.





Entenda a história de "Vale Tudo"

A narrativa gira em torno da íntegra Raquel Acioly e da ambiciosa Maria de Fátima (Bella Campos). A mãe acredita na honestidade para vencer na vida, enquanto a filha defende que é impossível ser boa e rica. Para a vilã, tudo vale para conseguir ascender socialmente.

Ela, inclusive, vai deixar a mãe ser despejada ao vender a casa em que elas moravam, em Foz do Iguaçu, e usar o dinheiro para tentar ser influenciadora no Rio de Janeiro. Manuela Dias, autora de "Amor de Mãe" e "Justiça", é a responsável pela adaptação.