Reprodução Instagram - 29.11.2024 Leticia Vieira é confirmada em "Vale Tudo"

Leticia Vieira, de 20 anos, está confirmada no elenco de "Vale Tudo", releitura de Manuela Dias que substitui "Mania de Você" no horário nobre da Globo em março de 2025. Na última quinta-feira (28), ela publicou um registro no set da novela, nos Estúdios Globo.





A artista, moradora da Favela da Rocinha, ficará com um papel inédito na trama: a filha de Tia Celina, interpretada originalmente por Nathália Timberg e reencarnada no remake por Malu Galli. As informações são do "Extra".





Segundo o site, a atriz não havia sido escalada originalmente para esta personagem. Isso porque Leticia tentou protagonizar o remake como Maria de Fátima, vilãzinha que ficou a cargo de Gloria Pires na narrativa de Gilberto Braga, Leonor Bassères e Aguinaldo Silva em 1988.





No entanto, Vieira acabou sendo reprovada nos testes para o papel principal. Quem levou a melhor foi Bella Campos, que pega o bastão de Gloria Pires. Ao longo da trama, a personagem de Leticia se tornará "prima" de Maria de Fátima, que entrará para a família Roitman após dar um golpe do baú em Afonso (Humberto Carrão).





Entenda a história de "Vale Tudo"

A narrativa gira em torno da íntegra Raquel Acioly (Tais Araujo) e da ambiciosa Maria de Fátima (Bella Campos). A mãe acredita na honestidade para vencer na vida, enquanto a filha defende que é impossível ser boa e rica. Para a vilã, tudo vale para conseguir ascender socialmente.

Ela, inclusive, vai deixar a mãe ser despejada ao vender a casa em que elas moravam, em Foz do Iguaçu, e usar o dinheiro para tentar ser influenciadora no Rio de Janeiro.