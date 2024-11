Reprodução/Instagram Bella Campos

Bella Campos, de 26 anos, usou as redes sociais para compartilhar a primeira foto do elenco de "Vale Tudo" reunido para a preparação das gravações iniciais. O remake, assinado pela novelista Manuela Dias, substituirá "Mania de Você" na grade da Globo em março de 2025.







Na foto publicada pela artista, que dará vida à vilã Mária de Fátima, papel de Gloria Pires na primeira versão, é possível ver não apenas os nomes confirmados no Up Front 2024, como também os novos artistas escalados para reencarnar os icônicos personagens do folhetim, originalmente escrito por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères.





Além dos já confirmados pela Globo, Malu Galli, Karine Teles, Cauã Reymond, Renato Góes, Humberto Carrão, Debora Bloch, Belize Pombal e Tais Araujo, aparecem Edvana Carvalho, João Vicente de Castro, Paolla Oliveira, Pedro Waddington, Ramille, Luis Lobianco, Maeve Jinkings e Rhaisa Batista.

Confira:

Reprodução Instagram - 17.11.2024 Bella Campos posta foto do elenco de 'Vale Tudo'





Qual a história de 'Vale Tudo'?

Considerada como uma das melhores novelas da teledramaturgia nacional, a narrativa girava em torno da íntegra Raquel Acioly (Regina Duarte) e da ambiciosa Maria de Fátima (Gloria Pires). A mãe acreditava na honestidade para vencer na vida, enquanto a filha defendia que era impossível ser boa e rica. Para a vilã, tudo valia para conseguir riquezas.





Ela, inclusive, deixou a mãe ser despejada ao vender a casa em que elas moravam, em Foz do Iguaçu, e usar o dinheiro para tentar ser modelo no Rio de Janeiro. Ética, política e sexualidade foram outros temas abordados na obra de 1988.





Quando o remake estreia?

Adaptada por Manuela Dias, a releitura tem estreia prevista para março de 2025. A novela será o principal produto do horário nobre da Globo, que comemorará 60 anos no próximo ano. O remake deixa a grade da emissora no segundo semestre, quando dará lugar a uma trama inédita desenvolvida por Gloria Perez.

Veja a galeria com os antigos e novos atores:

Debora Bloch reencarna a cruel vilã Odete Roitman, imortalizada por Beatriz Segall Reprodução Instagram/ TV Globo Bella Campos assume Maria de Fátima, defendida por Gloria Pires em 1988 Reprodução Instagram/ TV Globo O bobo Afonso Roitman se despede de Cássio Gabus Mendes e será assumido por Humberto Carrão Reprodução Instagram/ TV Globo A doce Celina (Nathalia Timberg) fica a cargo de Malu Galli no remake Reprodução Instagram/ TV Globo Após brilhar em 'Renascer', Belize Pombal volta à Globo como Consuelo (Rosane Gofman) em 'Vale Tudo' Reprodução Instagram/ TV Globo Cauã Reymond é escalado para Cesar Ribeiro, papel que foi de Carlos Alberto Riccelli Reprodução Instagram/ TV Globo Ambicioso, Ivan foi interpretado por Antônio Fagundes, que passa o bastão a Renato Góes Reprodução Instagram/ TV Globo A engraçada Aldeíde (Lilia Cabral) é revisitada por Karine Teles Reprodução Instagram/ TV Globo