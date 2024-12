Reprodução Instagram - 2.12.2024 Deborah Secco exibe curvas

Deborah Secco, de 45 anos, usou as redes sociais no último domingo (1º) para mostrar o que decidiu fazer para curtir o dia de descanso. A ex-atriz da Rede Globo resolveu renovar o bronzeado e optou por um biquíni fio-dental curtíssimo para tomar um banho de sol.



"Oi domingo", escreveu como legenda da postagem que fez no Instagram. Fora da Globo desde "Elas por Elas", Deborah Secco agora assina com a emissora por obra certa e não tem nenhum vínculo fixo com o canal, que foi quem optou por não renovar a contratação exclusiva.





No entanto, a artista já tem um trabalho fechado com a empresa, mas sem qualquer relação com novelas, filmes ou séries. Acontece que Secco fará a estreia como apresentadora de realities e se dedica a um projeto inédito na emissora.





Trata-se de "Poliamor", com estreia prevista para 2025 no streaming do Grupo Globo, o Globoplay. O programa terá foco nas diferentes formas de se relacionar amorosamente. Deborah está solteira desde abril, quando anunciou o fim do casamento com Hugo Moura, com quem teve uma filha, a pequena Maria Flor, de 8 anos.