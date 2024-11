Reprodução Multishow - 18.11.2024 Clara Moneke e Tata Werneck no "Lady Night"

Clara Moneke, de 25 anos, esteve no "Lady Night", programa apresentado por Tata Werneck no Multishow", na última segunda-feira (18). Durante participação na atração, a intérprete de Kate, de "Vai na Fé", contou que tem dificuldade em se relacionar com homens, cogitou participar do "BBB 25" e admitiu que já foi infiel.







"Como grande parte das mulheres da minha família foram traídas, eu não consigo confiar. Então, quando eu namorava, era mais nova, também mais imatura, eu achava que precisava trair antes para garantir uma possível traição do queridão", declarou.





Após confirmar que já tinha 'pulado a cerca', Moneke destacou que contou ao parceiro sobre os chifres. "Não acho legal, mas tinha outra coisa, eu traí? Traí, mas eu falo, não consigo esconder, conto depois", justificou ela, que esteve no elenco de "No Rancho Fundo", folhetim que terminou neste mês.





Clara ainda pontuou que tem dificuldades em se relacionar com homens. Segundo ela, a família é constituída por mulheres, que, na maioria das vezes, foram abandonadas pelos parceiros. "Todos os homens fugiram, foram embora ou morreram", enfatizou.





"Muito, tenho uma dificuldade muito séria em me relacionar com homens porque não confio. Se eu perguntar a hora para um homem, vou lá ver se está a hora certa, pode estar mentindo", acrescentou.





"BBB 25"

"Ia acabar com a minha carreira, com a minha vida toda, mas, sim", disse ela sobre o reality da Rede Globo, afirmando que aceitaria participar da competição caso fosse convidada. Neste ano, o primeiro sem Boninho na direção, o programa aposta em duplas para o começo do jogo.