Sofia Duarte Maisa

Maisa Silva tem apenas 22 anos, mas já passou por diversas profissões e acumulou um alto patrimônio financeiro ainda na juventude. Revelada no SBT, ela migrou para a Globo, emissora em que dá vida à Bia, vilã de "Garota do Momento", atual novela das seis do canal.







Segundo o "Extra", a fortuna da artista é estimada em R$ 30 milhões. O veículo ainda afirma que as publicidades feitas por ela em redes sociais variam entre R$ 150 mil e R$ 800 mil. Somente no Instagram, Maisa acumula mais de 49 milhões de seguidores.





Fora os ganhos com publicidade, ela arrematou altas quantias pelos trabalhos artísticos que fez. No SBT, integrou o elenco de sucessos da emissora das Abravanel, como "Carrossel", telenovela em que vivenciou Valéria; e "Carinha de Anjo", na qual interpretou a influencer Juju Almeida.





Além das tramas infantojuvenis do antigo canal em que era contratada, Maisa fez filmes nacionais e protagonizou a série "De Volta aos 15", na Netflix. Agora, a estrela é uma das poucas atrizes que tem contrato exclusivo com a Globo. O vínculo com a líder em audiência vai até 2026.





Empresária

Muito se engana quem pensa que a atuação da jovem se restringe ao meio artístico. Em 2019, Maisa fundou, junto com o empresário Guilherme Oliveira, uma agência voltada para campanhas de publicidade e marketing. A artista também é sócia proprietária da Maisa Produções Artísticas.