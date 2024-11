Reprodução TV Globo Gabz e Agatha Moreira como Viola e Luma em 'Mania de Você'

Mais reviravoltas em "Mania de Você", atual novela do horário nobre da Globo. Após tomar o lugar de Viola (Gabz), fazer com que a mocinha fosse presa e criar fake news para difamá-la, Luma (Agatha Moreira) se arrependerá das maldades que fez com a protagonista.







Nos próximos capítulos, a vilã procurará a ex-amiga para pedir perdão. Ela, inclusive, começará a ajudar a heroína. Infiltrada na mansão de Mavi (Chay Suede), Luma repassará para a chefe de cozinha os principais planos do vilão, que agora quer construir uma estrada para prejudicar a comunidade que vive às margens do Albacoa, resort fictício da trama.





Desconfiada, Viola ficará em dúvida se confia ou não na herdeira de Molina (Rodrigo Lombardi). Isso porque Luma continuará apaixonada por Rudá (Nicolas Prattes), que terá escapado do cativeiro da vilã e voltará para os braços da personagem interpretada por Gabz.





"Mania de Você" é escrita por João Emanuel Carneiro, mesmo autor de "A Favorita", "Avenida Brasil" e "Todas as Flores". A novela terminará em março, quando dará lugar ao remake de "Vale Tudo", principal aposta da Globo para a comemoração dos 60 anos do canal.