Reprodução/Instagram Pedro Novaes e os pais

Pedro Novaes, filho dos atores Letícia Spiller e Marcelo Novaes, não vê problema em ser chamado de nepobaby — termo que une "nepotismo" e "bebê" para se referir a filhos de celebridades que também seguem carreiras artísticas. Embora o termo muitas vezes tenha conotação negativa, o protagonista da nova novela Garota do Momento valoriza o papel do estudo e da dedicação para conquistar seu espaço.

A mãe dele é ex-paquita e o pai interpretou Max, na novela "Avenida Brasil". "Sou influenciado por eles, mas queria traçar um caminho meu. É meu trabalho. Sou um nepobaby e respeito a carreira que eles construíram. Procuro sempre entender onde é meu lugar, mas entro com dedicação e estudo. Com meu caminho, as portas se abrem, mas eu estudo", disse o ator em entrevista ao Gshow.





Na trama das seis, com estreia marcada para a próxima segunda-feira (04), Pedro viverá o personagem Beto, envolvido em um triângulo amoroso com Beatriz (Duda Santos) e a vilã Bia (Maisa Silva). A novela, ambientada nos anos 1950 e escrita por Alessandra Poggi, explora a busca da jovem Beatriz, interpretada pela atriz que viveu Maria Santa na novela "Renascer", para encontrar a mãe (Carol Castro) e alcançar uma vida melhor.

Além disso, Pedro voltará a contracenar com Paloma Duarte, que interpreta Lígia. Os dois já dividiram cenas em "Malhação: Toda Forma de Amar" (2019). "É uma troca ótima. Ela é uma parceira de cena incrível. Não poderia ter dado mais sorte", comentou o ator, que também celebrou o trabalho ao lado das colegas Duda Santos e Maisa Silva. “A Duda, a gente já se conhecia, a Maisa era só de 'oi, oi'. Está gostoso trabalhar com elas", afirmou.

A novela também aborda temas como a ousadia da protagonista Beatriz em desafiar padrões sociais da época, tornando-se garota-propaganda de uma marca e construindo uma imagem de "garota do momento", expressão que remete ao conceito atual de "it girl", que foi originalmente criado em 1927, com a atriz Clara Bow (1905-1965).