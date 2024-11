Reprodução YouTube Leandro Firmino

Com estreia prevista para março de 2025, o remake de "Vale Tudo" tem ganhado novos nomes no elenco. Leandro Firmino, longe das novelas desde 2018, quando esteve em "Órfãos da Terra", volta ao canal para o principal produto do horário nobre da emissora.







Caberá ao artista defender Jarbas papel assumido por Stepan Nercessian na versão original, escrita pelo trio de novelistas Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères. Dessa vez, a história do personagem sofrerá grandes mudanças na releitura. As informações da escalação e mudança narrativa são da coluna Play, do jornal "O Globo".





Se despede da irmã e ganha uma esposa

Manuela Dias, responsável pela reescrita da novela, mudou a relação que Jarbas tem com Consuelo, antes interpretada por Rosane Gofman e agora reencarnada por Belize Pombal, que roubou a cena na primeira fase do remake de "Renascer".





Na trama de 1988, Consuelo e Jarbas eram irmãos e criavam os sobrinhos, André (Marcello Novaes) e Daniela (Paula Lavigne), que ficaram órfãos após perderem os pais em um trágico acidente. Agora, no remake, os personagens deixam de ser irmãos e passam a ser um casal.

Confira outros nomes já confirmados no elenco:

Debora Bloch reencarna a cruel vilã Odete Roitman, imortalizada por Beatriz Segall Reprodução Instagram/ TV Globo Bella Campos assume Maria de Fátima, defendida por Gloria Pires em 1988 Reprodução Instagram/ TV Globo O bobo Afonso Roitman se despede de Cássio Gabus Mendes e será assumido por Humberto Carrão Reprodução Instagram/ TV Globo A doce Celina (Nathalia Timberg) fica a cargo de Malu Galli no remake Reprodução Instagram/ TV Globo Após brilhar em 'Renascer', Belize Pombal volta à Globo como Consuelo (Rosane Gofman) em 'Vale Tudo' Reprodução Instagram/ TV Globo Cauã Reymond é escalado para Cesar Ribeiro, papel que foi de Carlos Alberto Riccelli Reprodução Instagram/ TV Globo Ambicioso, Ivan foi interpretado por Antônio Fagundes, que passa o bastão a Renato Góes Reprodução Instagram/ TV Globo A engraçada Aldeíde (Lilia Cabral) é revisitada por Karine Teles Reprodução Instagram/ TV Globo