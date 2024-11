Reprodução Instagram Bruna Marquezine na pré-estreia de 'Amor da Minha Vida'

Após se consagrar como atriz internacional em "Besouro Azul" (2023), Bruna Marquezine se prepara para o lançamento de "Amor da Minha Vida", série que estreará no Disney + e na qual é protagonista. Na última terça-feira (12), ela esteve no Rio de Janeiro para a pré-estreia da obra.







A namorada de João Guilherme chamou atenção pelos looks caríssimos que usou no evento. Segundo o colunista Lucas Pasin, do "UOL", os valores das peças usadas por Marquezine chegam a R$ 123 mil, sendo um vestido de R$ 85 mil, um casaco sem manga de R$ 23 mil, e uma bolsa avaliada em R$ 15 mil.





Seguranças e maquiadores

De acordo com o jornalista, a famosa foi escoltada por cinco seguranças quando chegou para a pré-estreia, além de contar com uma equipe de profissionais que retocavam a maquiagem dela.





João Guilherme está no elenco da produção nacional e marcou presença no evento. Em dado momento, ele e a atriz trocaram beijos. A série "Amor da Minha Vida" estreia na Disney+ no próximo dia 22. Sérgio Malheiros divide o protagonismo da obra com Marquezine. A trama aborda desilusões amorosas e paixões intensas.