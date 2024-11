Reprodução TV Globo - 7.11.2024 Fátima (Mariana Santos) e Diana (Vanessa Bueno) em 'Mania de Você'

Substituta do remake de "Renascer" no horário nobre da Rede Globo, "Mania de Você" não conseguiu subir os índices de audiência da antecessora, muito menos mantê-los. A obra de João Emanuel Carneiro sofrerá mudanças com o intuito de não afastar os espectadores.







As informações são do "F5", da "Folha de S. Paulo". Segundo o site, a emissora vetou o casal lésbico que seria formado por Diana e Fátima, interpretadas por Vanessa Bueno e Mariana Santos, respectivamente. Agora, as personagens serão apenas amigas.





Outra mudança é na história de Volney (Paulo Rocha). O homem chegaria na trama como irmão de criação de Vanessa e começaria um romance com a sobrinha de consideração, Bruna (Duda Batsow). Ainda que não fossem parentes de sangue, o relacionamento geraria polêmica por conta do elo familiar entre os envolvidos e, por isso, também foi descartado pelo canal, segundo o "F5".





Números

Em São Paulo, "Mania de Você" acumulou 21,4 pontos de audiência desde que estreou na Globo, em setembro. "Renascer", a antecessora, fechou com média de 25,5 pontos na mesma cidade. A narrativa de João Emanuel Carneiro chega ao fim em março, quando dará lugar ao remake de "Vale Tudo".