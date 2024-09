Divulgação Globo 'Mania de Você'

"Mania de Você", nova novela das nove da Globo, chega às telinhas nesta segunda-feira (9). Escrita por João Emanuel Carneiro e dirigida por Carlos Araújo, a trama gira em torno de Luma (Agatha Moreira), Viola (Gabz), Mavi (Chay Suede) e Rudá (Nicolas Prattes). As informações são do "Gshow".

Mortes impactantes

Reprodução/Globo/Manoella Mello/Fábio Rocha Simone Spoladore, Rodrigo Lombardi e Fábio Assunção viverão triângulo amoroso em 'Mania de Você'





Logo no primeiro capítulo, os espectadores acompanharão as mortes de dois personagens que mudarão os rumos da trama. Tratam-se dos amantes Alfredo (Fabio Assunção) e Cecília (Simone Spoladore). O homem será assinado por Molina (Rodrigo Lombardi), enquanto a mulher, que tinha um caso com Alfredo, morrerá no parto de Luma.





Falsa paternidade

Reprodução Instagram Rodrigo Lombardi





O inescrupuloso personagem de Rodrigo Lombardi fingirá que é o pai da protagonista, com o intuito de colocar as mãos na herança que ela herdou dos verdadeiros genitores, mortos após o nascimento dela.





Comparsas

Para atar Alfredo, Molina contará com a ajuda de Mércia, interpretada por Adriana Esteves, que já trabalhou com o autor João Emanuel Carneiro em "Avenida Brasil" e "Segundo Sol". "Nós vamos fazer o que precisa ser feito", dirá Molina. "Você tá doido! Alguém deve saber que ele veio pra cá", rebate Mércia. Os diálogos foram divulgados pelo "Gshow".

Reproduçao TV Globo Adriana Esteves como Mércia em 'Mania de Você'





A dupla de vilões começa um romance. O envolvimento amoroso dará fruto a Mavi, que crescerá criado por outro homem, Nahum (Ângelo Antônio), o qual acredita ser seu pai.





Tentativa de estupro

Anos depois, Mavi salvará a vida da protagonista Viola. A mocinha será vítima de uma tentativa de estupro na comunidade em que mora. O então 'herói' lutará com o traficante que ameaçava Viola e se apaixonará pela jovem.

Reproduçao TV Globo Viola (Gabz) e Mavi (Chay Suede) em 'Mania de Você'





Formação de casal

Além de Viola e Mavi, outro casal será formado no primeiro capítulo: Luma e Rudá. Juntos desde a infância, eles são namorados perdidamente apaixonados. Os pombinhos sofrerão com as represálias de Molina, que fará de tudo para separá-los.

Reproduçao TV Globo Luma (Agatha Moreira) e Rudá (Nicolas Prattes) em 'Mania de Você'





