Reproduçao TV Globo Mel Muzillo e Marcelo Mello Jr. em 'Renascer'

Pares românticos em "Renascer", antiga novela das nove que foi substituída por "Mania de Você", os atores Mel Muzillo e Marcello Melo Jr. eram alvos de rumores de affair. Após negarem o romance, eles decidiram confirmar o namoro na última terça-feira (12).





No lançamento da terceira temporada de "Arcanjo Renegado", seriado do Globoplay, os artistas chegaram juntos. Intérprete de Ritinha em "Renascer", Mel Muzillo ainda explicou o motivo do casal ter optado pela discrição até então.





"As pessoas sempre têm mania de rotular tudo, e agora, sim, acho que a gente está seguro, por dizer assim. É uma relação sólida", pontuou Mel à revista "Quem". "Eu já só fã dessa série há muito tempo e sou fã dele há muito tempo. Está incrível, imperdível. Estou bem ansiosa para assistir com todo mundo", acrescentou ela ao mesmo veículo.





'Renascer'

No último remake do horário nobre da Globo, Mel Muzillo deu vida à Ritinha, personagem que roubou a cena no folhetim e que caiu nos encantos de José Bento (Marcello Melo Jr.) ao decorrer dos capítulos. O casal, no entanto, não terminou junto na ficção. A obra foi substituída por "Mania de Você" em setembro.