Reprodução/Globo Tieta

A novela Tieta , uma das mais queridas pelo público brasileiro, está de volta às telas na programação do Vale a Pena Ver de Novo a partir do dia 2 de dezembro. Inspirada na obra Tieta do Agreste, de Jorge Amado , a novela escrita por Aguinaldo Silva, Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Linhares foi originalmente exibida entre 1989 e 1990, conquistando espectadores pelo humor, personagens cativantes e um elenco de peso.

Na trama, Betty Faria brilha como Tieta, uma mulher que, após ser humilhada por sua família na fictícia Santana do Agreste, no Nordeste, retorna à cidade décadas depois, rica e determinada a se vingar daqueles que a desprezaram. Seu retorno à pequena cidade abala a rotina local e traz temas que ressoam até hoje.





"Tieta era uma personagem moderna, cheia de amor e sempre buscando derrubar preconceitos", conta Betty Faria, que comemorou a reexibição da novela no Vale a Pena Ver de Novo. "Fiquei feliz demais porque é um trabalho que entrou no coração do público e ficou. Foi um grande sucesso da minha maturidade como atriz, que me trouxe muita felicidade, e uma novela exibida em muitos países, sempre muito bem-recebida", acrescentou a atriz.

Além da protagonista, o público reencontrará personagens icônicos como a traiçoeira Perpétua, interpretada por Joana Fomm , que marcou a memória popular com seu luto eterno e seus conflitos familiares, e figuras inesquecíveis como Carmosina ( Arlete Salles ), Coronel Artur ( Ary Fontoura ) e Dona Milu ( Mirian Pires ), com bordões que se popularizaram em todo o país.

A obra contou com uma ambientação detalhada e minuciosa. Santana do Agreste foi construída numa área de 10 mil metros quadrados no Rio de Janeiro, com prédios, igrejas e praças que compunham o cenário da cidadezinha fictícia. A trilha sonora, que contava com músicas de Fagner , Djavan e a abertura cantada por Luiz Caldas, completava o tom brasileiro da produção.