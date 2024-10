Reprodução Instagram - 4.10.2024 Alice Wegmann

Alice Wegmann participou da última batalha do “Lip Sync”, batalha do “Domingão com Huck”, e relembrou a época em que se dedicou à ginástica artística. A revelação surpreendeu parte dos fãs da artista, que só a conheciam pela trajetória em filmes, séries e novelas.



Assim como ela, outras famosas também se aventuraram na prática esportiva antes de ganharem os holofotes midiáticos. Pensando nisso, o iG Gente reuniu os principais nomes que se garantem tanto no entretenimento quanto no esporte; confira:



Carolina Dieckmann

Reprodução Instagram - 4.10.2024 Carolina Dieckmann





Longe das novelas desde “Vai na Fé” (2023), a atriz, que marcou a teledramaturgia brasileira pelas vilãs e mocinhas que interpretou, é uma das famosas que praticaram ginástica artística antes da fama. Ela publicou alguns registros nas redes sociais.



Gracyanne Barbosa

Reprodução Instagram - 4.10.2024 Gracyanne Barbosa





A ex de Belo chama atenção dos internautas pela rotina intensa de exercícios físicos e pela alimentação regrada com base em proteínas. No entanto, muito se engana quem pensa que a trajetória da influencer se restringe à musculação. Ela também é adepta da modalidade da ginástica.



Bianca Rinaldi

Reprodução Instagram - 4.10.2024 Bianca Rinaldi





Ainda que tenha se tornado famosa pela carreira como atriz e pelo título de ex-paquita, a artista também apostou as fichas no esporte. Um dos sonhos dela, inclusive, era ir para as Olimpíadas.



“Quando ganhei a minha primeira medalha na Ginástica Olímpica, já sonhava em um dia ir para as Olimpíadas”, revelou ela, que fez novelas na Rede Globo, SBT e Record TV.





Renata Del Bianco



Reprodução Instagram - 4.10.2024 Renata Del Bianco





Figura carimbada nas telinhas, seja como atriz ou apresentadora, a artista aproveitou os Jogos Olímpicos de 2021 para relembrar da época em que se dedicou à ginástica artística. Na ocasião, os seguidores ficaram surpresos com a faceta ‘olímpica’ de Renata.

