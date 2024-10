Reprodução Instagram - 8.10.2024 Maju Mazalli posa de biquíni

Maju Mazalli, de 28 anos, surpreendeu os seguidores na última segunda-feira (7), quando usou as redes sociais para compartilhar um álbum de fotos da viagem que fez na Grécia, além de parabenizar uma amiga que esteve com ela durante a expedição turística.





"Feliz aniversário para melhor companhia de viagem. A Grécia foi mais legal com você. Aninha Furacão, te amo, feliz dia. Obrigada por fazer tudo ser mais legal, sua maluca", felicitou Maju.





A influenciadora ainda destacou momentos que queria reviver no país, que é frequentemente visitado por famosos da classe artística. Maju afirmou estar com saudade do "verão" e do "bronze" e também das "festinhas" e da "salada grega" da região.

Maju Mazalli toma drinks Reprodução Instagram - 8.10.2024 Maju Mazalli renova bronzeado Reprodução Instagram - 8.10.2024 Maju Mazalli exibe abdômen chapado Reprodução Instagram - 8.10.2024 Maju Mazalli viajou para a Grécia Reprodução Instagram - 8.10.2024 Maju Mazalli posa de biquíni Reprodução Instagram - 8.10.2024





Quem é ela?

Conhecida pela trajetória como influencer nas redes sociais, Maju Mazalli já namorou o jogador de futebol Vini Jr. e também esteve no reality de pegação "De Férias com o Ex Brasil". Recentemente, rumores de que ela teria reatado com o atleta tomaram conta da web. Isso porque ela tirou uma foto no espelho do closet de Vini, que mora na Espanha.

