Reprodução A Fazenda

A noite da última terça (08) provocou altas tensões para os peões de A Fazenda 16 . Camila Moura entregou o poder branco para o Sacha. O "presente" da ex de Buda garantiu um peso 2 para os votos que o ex-amigo recebesse na berlinda. Com isso, o ator foi direto para a roça com 32 votos .

Já Cauê , Zaac e Zé Love também se tornaram alvos da formação, mas um deles possui a chance de se safar através da Prova do Fazendeiro. Por ser o mais votado, Sacha puxou o funkeiro para a roça .



Além disso, Julia Simoura, fazendeira da semana, indicou Zé Love para a belinda com o argumento de que o ex-atleta causou uma punição proposital para a casa. Após o descumprimento das regras, os participantes ficaram sem água encanada por 2 dias.

Na dinâmica do Resta Um , Cauê sobrou e foi para a roça. O influenciador possuía um privilégio: escolher quem não iria para o Prova do Fazendeiro. Depois da confusão generalizada da casa com o ator, o peão optou por colocar Sacha direto na berlinda. Assim, ele não participa da competição que garante a liderança.

