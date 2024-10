Reprodução Record/Playplus Larissa Tomásia levou 'fora' de Sacha em 'A Fazenda 16'

A conturbada relação de Sacha Bali e Larissa Tomásia não se restringiu ao reality "A Fazenda 16". No confinamento e fora dele, comentários sobre o relacionamento continuam. Dessa vez, na última terça-feira (8), a última eliminada veio a público comentar a situação.







“Estou recebendo uma quantidade enorme de mensagens cruéis e desproporcionais. Abrindo meu coração para vocês, está sendo muito pesado para mim ser humilhada por ter tido a coragem de ser eu mesma e encarar meus sentimentos”, iniciou.



“Indo direto ao ponto, eu escolhi me envolver com o Sasha sim e viver aquele momento. Lá dentro eu entendia que ele também queria, parecia existir um sentimento recíproco. Mais do que as coisas que ele me falava, ele demonstrava em atitudes o interesse dele por mim”, acrescentou.



Larissa assume que se perdeu no jogo por conta do affair que os dois tiveram no programa. “Eu me encantei, me permiti e, sim, confesso que perdi o foco no jogo”, admitiu a ex-BBB.



“Quando entrei em ‘A Fazenda’, não era isso que eu planejava para minha trajetória, mas foi o que aconteceu. Queria muito ter sido mais racional.

Nunca foi uma estratégia. Só eu sabia o que eu estava vivendo e sentindo ali dentro”, desabafou.



“Por favor, reflitam um pouco mais e se coloquem no meu lugar antes de me enviarem as mensagens que estão me enviando, pois estão realmente passando do ponto”, pediu.





Assunto segue em alta no programa

Os confinados também insistem em comentar a relação de Tomásia com Sacha. Gizelly, por exemplo, atribui ao peão o motivo de Larissa ter sido eliminada. Na formação da roça, ele recebeu 16 votos e muitas justificativas faziam alusão ao antigo relacionamento.

