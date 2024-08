Reproduçao TV Globo Adriana Esteves como Mércia em 'Mania de Você'

Adriana Esteves, de 54 anos, interpreta Cibele em "Os Outros 2", seriado do Globoplay. A personagem é uma mãe que busca pelo filho desaparecido, o jovem Marcinho, defendido pelo ator Antonio Haddad. Fora da ficção, a atriz se encontrou com mães de desaparecidos.







As declarações foram dadas ao "UOL". "Como mulher e cidadã, tenho empatia com as causas e as dores das pessoas. É assim que acontece o meu trabalho, mas esse é um assunto extremamente delicado... A série é muito importante e densa e, infelizmente, representa a história de várias mães, não só brasileiras, como no mundo todo", disse.





"De um modo geral, troco opiniões e pensamentos com as pessoas com as quais encontro e convivo. E encontrei profundamente com essas mães, e a gente falou sobre tamanha dor que é o desaparecimento de um filho", acrescentou a atriz global.





No seriado, há uma cena em que a personagem de Adriana Esteves fala sobre o desaparecimento do filho e é apoiada por mães reais que estão em busca dos filhos. A narrativa ainda se embasa na ONG FIA - SOS Crianças desaparecidas.

'Mania de Você'

Além do papel em "Os Outros 2", Adriana Esteves poderá ser vista no horário nobre da Rede Globo. A artista emplaca a terceira vilã na faixa. Dessa vez, cabe a ela dar vida à Mércia, uma das vilãs de "Mania de Você", novela de João Emanuel Carneiro que substitui "Renascer" em setembro.

