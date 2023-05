Reprodução / Instagram Adriana Esteves e Débora Falabella

Débora Falabella mexeu com os fãs noveleiros neste domingo (30). A atriz compartilhou um encontro com a colega de profissão Adriana Esteves e fez os internautas instantaneamente lembrarem a novela “Avenida Brasil”.

Na trama, Débora era a protagonista Nina e Adriana a vilã Carminha. As duas protagonizaram cenas icônicas lembradas até hoje pelos telespectadores.





“Isso foi hoje! Amo essa gata!”, colocou a atriz na legenda da publicação, mostrando que a rivalidade entre as duas era apenas na ficção.

A foto causou nostalgia dos fãs. “Carminha e Nina, ícones”, comentou uma seguidora de Débora. “Perfeitas… Inclusive estou vendo a novela pela terceira vez… Genias”, disse uma noveleira.





