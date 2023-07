'Coisa Mais Linda'

A série de época chegou ao fim com duas temporadas na Netflix, entre pedidos de espectadores por mais episódios. Maria Casadevall vive Malú, uma paulistana que se muda ao Rio de Janeiro para abrir um restaurante com o marido. O futuro da protagonista é impactado após o companheiro fugir com todo o dinheiro dela, o que influencia a jovem a abrir um clube noturno de bossa nova com as personagens de Pathy Dejesus e Mel Lisboa.