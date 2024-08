Reprodução Instagram Claudia Raia e Enzo Celulari

Claudia Raia, de 57 anos, abriu o jogo sobre a intimidade do primogênito, Enzo Celulari, de 27. Durante participação no “Surubaum”, na última terça-feira (20), ela disse que o filho avisava que estava se masturbando com uma placa na porta do próprio quarto.



“Eu dizia: ‘Meu filho, eu sei o que você está fazendo, é uma delícia. A mamãe faz também, todo mundo faz, mas vamos arranjar um código, porque você se tranca e eu não sei se você morreu'.”, iniciou.



Placa de aviso

Raia revelou que o filho “veio com uma plaquinha escrita ‘sex in progress’”. A frase, traduzida para o português, seria: “sexo em progresso”. Dessa forma, Enzo avisava a mãe que estava praticando o ato.



“Ele acendia a plaquinha, e ninguém entrava. Era uma maneira de eu saber que ele estava ocupado e que está tudo bem, mas tudo era falado”, finalizou Claudia, que encerrou seu contrato de exclusividade com a Rede Globo neste ano.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp