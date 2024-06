Reprodução/Instagram Miley Cyrus ficou mundialmente conhecida ao interpretar Hannah Montana em série de mesmo nome

Miley Cyrus disse presar mais pela qualidade do que pela quantidade, quando se trata de amizades com outros artistas. Em entrevista a David Letterman, para o programa O Próximo Convidado Dispensa Apresentações , a cantora admitiu não se identificar com outras celebridades.

"Não sou uma parte muito ativa da minha comunidade de outros artistas e celebridades. Simplesmente não parece minha gente quando estou naquela sala", disse ela, mencionando sua participação no Grammy em 2024. Contudo, ela afirma que há exceções: "Mas existem outros artistas, como Beyoncé, que nos conhecemos há muito tempo".

A cantora relembra sua participação no single de caridade “Just Stand Up!”, em 2007, que contou com a participação de várias outras estrelas da música.

"Eu estava imprensada entre Rihanna e a Queen Bey, e elas totalmente crescidas, lindas, provavelmente parecidas com a minha idade agora. Elevando-se sobre mim, completamente deslumbrantes. Eu era super pequena, tinha acne, usava aparelho na parte de trás dos dentes e estava ao lado de Mariah Carey, que estava pingando diamantes. E Beyoncé foi muito gentil comigo", contou.

Recentemente, Miley fez uma participação no álbum Cowboy Carter, para a música II Most Wanted, que alcançou a sexta posição na Billboard Hot 100. Ela contou que sente que sua relação com Beyoncé é mais forte do que com outras celebridades da música.

“Criei um relacionamento, talvez, um pouco mais profundo. Nunca tivemos essa conversa, mas Beyoncé e eu temos apenas a gentileza e a consistência de tudo", declarou.