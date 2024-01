Reprodução/Instagram - 12.12.2023 Ana Clara Lima trabalha como apresentadora na Globo

Ana Clara Lima adquiriu diferentes experiências como apresentadora em 2023. Para além dos programas do “BBB”, a carioca se jogou no comando de novos formatos de realities, como o programa de culinária “Panelaço Ao Vivo” e a atração de casais “Túnel do Amor”. Neste último trabalho, ela se colocou contra um caso de racismo entre os participantes.



Ao iG Gente, Ana Clara defende como é importante “se posicionar em questões que precisam ser faladas”. No entanto, ela reconhece que existe uma pressão do público para os apresentadores reagirem rapidamente, como em situações polêmicas.



“Temos que saber se colocar para conversar quando é necessário. Nós, como apresentadores do programa, muitas vezes não somos a voz absoluta do programa, como muitas pessoas acham. Então é muito importante estar sempre alinhado com a equipe e a empresa, para podermos falar”, pontua.

“Mas um reality envolve muitas emoções e as pessoas acham que [algo] acontece e a gente tem que falar de bate-pronto. E não é assim, precisamos pensar e refletir, para poder se posicionar corretamente, porque depende muita coisa com o nosso rosto ali na frente”, pondera.

Trabalhando na Globo desde a participação no “BBB 18”, Lima avalia que “tem uma equipe muito coesa” em todos os programas em que atua. “Tenho liberdade para falar, escrever e criar junto. Melhor, impossível”, completou.

Ana Clara diz que viveu uma “loucura” no último mês do ano e ainda está “respirando para chegar pronta” no BBB 24, que estreia no dia 8 de janeiro. A apresentadora acredita que o público vai se deparar com “mais uma temporada de sucesso”, mas exalta as oportunidades de trabalho fora do universo do “BBB”.

“Acho muito bom ter essa versatilidade de programas, falar com públicos diferentes, construir histórias diferentes em programas novos, é muito legal. Sou muito grata pelas oportunidades que têm sido colocadas no meu caminho e, graças a Deus, está dando tudo muito certo”, declara Ana, que foi confirmada como apresentadora solo do "BBB: A Eliminação", no Multishow.





