Bruna Marquezine compartilha clique beijando João Guilherme pela primeira vez





A atriz Bruna Marquezine , que recentemente celebrou seus 29 anos, surpreendeu os seguidores ao compartilhar uma foto inédita, onde aparece em um momento romântico com João Guilherme , de 22 anos. No clique, postado no Instagram , o casal surge trocando um beijo , confirmando os rumores de envolvimento e arrancando reações animadas dos fãs.

Na legenda, Bruna fez uma brincadeira com o tema da festa: “Precisamos normalizar festa junina todo mês”. João Guilherme não deixou de comentar, reforçando o carinho pelo evento: “Sua festa junina é a melhor de todas. Perfeitas com os cachorros, perfeita”, completando com um emoji de coração. Os cães, Haku e Chihiro, foram adotados pelo casal durante uma viagem ao Japão, e seus nomes refletem a ligação do casal com a cultura japonesa.

O clique romântico, que apareceu na 12ª imagem de um carrossel, gerou grande comoção entre amigos e fãs. Maisa Silva , melhor amiga de João, celebrou com um simples comentário: “A foto 12”, seguido de um coração. Rafa Uccman , influenciador digital, comemorou: “Finalmente, meus amores!”. Sasha Meneghel , outra grande amiga de Bruna, também elogiou o post: “Que carrossel perfeito”, além de ter posado ao lado da atriz na festa.

Os dois haviam sido vistos juntos em público pela primeira vez no dia 14 de junho, quando foram flagrados se beijando no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Contudo, essa foi a primeira vez que Bruna Marquezine confirmou o relacionamento de forma pública, após João Guilherme ter publicado um vídeo romântico em homenagem ao aniversário dela.

Os boatos sobre o romance começaram no final de abril, quando João Guilherme revelou em um vídeo que estava apaixonado e tinha presenteado sua "chuchuzinho" com uma Baby T. Poucos dias depois, imagens do casal em uma reunião de amigos vazaram na internet, com Bruna vestindo o mesmo modelo citado pelo ator.

Desde então, Bruna e João têm aparecido juntos em vários eventos, ainda que sem comentar diretamente sobre o relacionamento. Um desses momentos aconteceu durante o lançamento da marca de Sasha Meneghel, em São Paulo, onde João se sentou na primeira fileira ao lado de Bruna, apoiando a amiga em sua nova empreitada.