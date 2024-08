Reprodução TV Globo - 16.8.2024 Hebe abraça Eliana e Ana Maria Braga

Eliana Michaelichen, de 51 anos, esteve pela primeira vez no "Mais Você", programa apresentado por Ana Maria Braga, nesta sexta-feira (16). As apresentadoras se encontraram e não conseguiram conter as lágrimas ao se lembrarem de Hebe Camargo.





A ex-contratada do SBT, inclusive, levou um álbum cheio de recordações. Em uma das fotografias, Eliana e Ana Maria Braga aparecem abraçadas com Hebe Camargo, que morreu, aos 83 anos, após sofrer uma parada cardíaca em São Paulo, em setembro de 2012.





"Ah, que linda! A gente tem saudade, né? Uma pena ela não estar aqui. Tem gente que a gente queria saber viva, porque a gente pensa nela e, mesmo que não esteja perto da gente, mesmo que não veja, a gente sabe que ela existe", desabafou Braga, com a voz embargada e o olhos marejados.





"Está dentro da gente, dentro das nossas memórias. Hebe, como sempre, animadíssima. Se quer festa, é com a Hebe", completou a recém-contratada da Globo, que já revelou publicamente se inspirar no legado deixado nas telinhas por Hebe Camargo.





Eliana agradece Ana Maria Braga

Pela primeira vez no "Mais Você", a loira agradeceu Ana Maria Braga pelo convite. "São muitos anos se assistindo e você sempre com tanta excelência falando com as mulheres. E poder estar aqui. Eu estou muito feliz", comentou Eliana durante a atração matinal.

