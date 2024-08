Reprodução/Instagram Cauã Reymond

Cauã Reymond, de 44 anos, usou as redes sociais na última quinta-feira (15) para relembrar a carreira de modelo com cliques que viralizaram na web. O artista se dedicava às passarelas antes de emplacar como galã de novelas da Rede Globo.



“Polaroids feitas pelo Karl Lagerfeld. Lembranças de uma carreira de modelo que estava começando”, escreveu Reymond como legenda do álbum que publicou no Instagram. Em duas fotos, ele surge com os cabelos claros em tons de loiro. Já em outra, aparece com os fios castanhos que o acompanham até hoje.

Cauã Reymond relembrou início da carreira Reprodução Instagram - 16.8.2024 Cauã Reymond de peruca loira Reprodução Instagram - 16.8.2024 Cauã Reymond foi modelo antes de ser ator Reprodução Instagram - 16.8.2024



Nos comentários da postagem, fãs repercutiram o momento inicial da carreira dele. “Perdendo os traços de adolescente”, brincou um internauta. “Nunca teve uma fase em que era feio?”, ironizou um segundo. “Tão novinho e já era fotogênico. Olhar forte”, opinou uma terceira. “Igual vinho”, comparou uma quarta. “Já era gato e só melhorou com o tempo”, completou uma quinta.





Papel em ‘Vale Tudo’

Após ter dado vida ao galã Caio em “Terra e Paixão”, Cauã Reymond voltará às telinhas. O galã foi reservado para o remake de “Vale Tudo”, adaptado por Manuela Dias a partir da obra original de Gilberto Braga. A escalação de Reymond para o vilão César foi dada pelo “F5”, da “Folha de S.Paulo”.

