Reprodução Instagram/TV Globo Suzy Rêgo emagreceu com dieta cetogênica

Vista pela última vez nas telinhas como Patsy em “Todas as Flores”, a atriz Suzy Rêgo tem surpreendido o público pelo emagrecimento que teve desde que começou uma nova dieta alimentar. O cardápio da veterana prioriza proteínas e reduz o consumo de carboidratos.



Em entrevista ao “Gshow”, ela detalhou como é o plano alimentar dela. “Comecei a alimentação cetogênica. Ela prioriza o consumo de proteínas, quase nada de carboidrato, e gorduras saudáveis. E assim tem sido nesses 120 dias, que agora eu vou completar”, conta.



“A grande vantagem da alimentação cetogênica é que é uma reeducação alimentar, um regime alimentar, mas não no sentido de restrição. Pelo contrário, todas as proteínas são liberadas. Todas”, acrescenta.



Rêgo comenta que, além das proteínas e vegetais, frutas são indispensáveis na nova rotina alimentar. “Então eu consumo todo tipo de proteína animal, vegetais que nascem acima da terra e frutas como morango, mirtilo e também as que são gorduras fantásticas, como coco e abacate. Se eu quiser, eu como 20 ovos ou 12 bifes, a quantidade é o que der a satisfação”, pontua.



Balança? Suzy fica longe!

A artista afirmou que não se pesa. Pelo contrário, ela prefere se amparar nos resultados presentes nos exames que realiza. “Jamais me peso. Só os resultados dos exames têm relevância para mim”, enfatiza.



“E a minha maior felicidade foi ver, logo após o primeiro mês, o resultado maravilhoso dos exames. E continuar assim porque veio também uma sensação de liberdade, uma melhora no sono, na disposição para o treino, no resultado no palco, em cena, um vigor”, argumenta.

