Reprodução/Globo Ana Maria Braga manda indireta para a Globo em conversa com Hugo Calderano no Mais Você

Ana Maria Braga alfinetou a Globo durante a participação de Hugo Calderano no Mais Você desta quinta-feira (15). Ao vivo, a apresentadora reclamou das transmissões do tênis de mesa após o mesatenista conquistar o quarto lugar nas Olimpíadas de Paris 2024 .

A veterana lamentou que as competições da modalidade não são transmitidas na televisão. Na conversa, ela quis saber quais são os próximos passos na carreira do esportista.

"Agora, eu tô descansando um pouquinho aqui, mas o calendário do tênis de mesa é muito cheio. Então, a gente ainda tem até o fim do ano várias competições, o Grand Smash na China, que comparado com o tênis, seria igual a um Grand Smash na China, que comparado com o tênis, seria igual a um Grand Slam, o tênis de mesa tem esse calendário...", explicou.

Ana Maria então lamentou: "Ah, pena que a gente não consegue assistir aqui...". Calderano esclareceu que as competições possuem transmissão e até brincou que passaria os links para a apresentadora.

"E eu acho legal pro pessoal também saber que dá para acompanhar o tênis de mesa, o ciclo todo. É claro que todos os olhos estão na gente durante a Olimpíada, mas tem muita coisa pela frente. Tem Campeonato Mundial, Jogos Pan-Americanos...", comentou ele.

"Seria legal conseguir ir sabendo", disparou a veterana.

Felipe Andreolli acompanhou a conversa entre os dois e decidiu intervir. "Eu te mostro tudo no Globo Esporte, essa parte eu te garanto. O resto...", disse.

As transmissões do tênis de mesa

As últimas competições de Hugo Calderano tiveram transmissão no Star+, que se fundiu ao Disney+, em junho deste ano. Partidas de qualifyng têm exibição no canal da WWT (World Table Tennis) no YouTube.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp