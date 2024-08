Reprodução: Instagram Cleo Pires

Cleo Pires, de 41 anos, abriu o jogo sobre o rótulo de “nepo baby” pelo qual é chamada. Filha do cantor Fábio Jr. e da renomada atriz Gloria Pires, ela usou as redes sociais para comentar o assunto e falar dos privilégios que tem.



Questionada sobre se considerar uma “nepo baby”, a atriz e cantora afirmou que “sim”. O termo viralizou na web e faz referência aos famosos da classe artística que são filhos ou parentes de outros artistas, a exemplo de Sasha Meneghel, Sandy, João Guilherme Ávila e Enzo Celulari.





“Claro, não é questão de me considerar uma nepobaby. Eu sou filha da Glória Pires, do Fábio Jr e do Orlando Morais. Então, se tem uma nepobaby, sou eu”, enfatizou Cleo, por meio dos stories do Instagram.







Orgulho das origens

A filha de Fábio Jr. e Gloria Pires descartou sentimentos de vergonha por nascer no berço artístico. Ao invés disso, ela afirma sentir “orgulho”. “E eu acho tudo bem. Não acho que a gente tem vergonha de onde vem, muito pelo contrário. Tenho muito orgulho dos meus pais e de tudo o que eles me passaram e me ensinaram”, pontuou. "E, claro, vem alguns privilégios com isso. Eu sei disso", finalizou.

