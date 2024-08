Reprodução Instagram - 13.8.2024 Diego Hypólito exibe abdômen trincado

O ex-ginasta Diego Hypolito, de 38 anos, usou as redes sociais na última segunda-feira (12) para compartilhar o atual resultado do abdômen trincado após ter emagrecido. Ele atribuiu a mudança física aos novos hábitos físicos e alimentares que adotou.



Além de ter regrado a alimentação com uma dieta, Hypolito também passou a se dedicar aos treinos de musculação. “Academia e dieta! Biscoito”, escreveu ele como legenda da postagem que fez no Instagram e que reuniu diversos comentários de internautas.



“O shape de milhões”, avaliou um internauta. “Queria ter essa disciplina”, brincou uma segunda. “Corpo bacana”, declarou uma terceira. “Só vai ter biscoito se passsr a receita desse abdômen”, ironizou um quarto. “Maravilhoso e sempre lindo”, finalizou ainda uma quinta internauta.





Comentarista da Globo

Após ter se aposentado em 2019, Diego Hypólito se tornou comentarista esportivo da Rede Globo nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Ele é dono de duas medalhas de ouro, duas de bronze e uma de prata.

Diego Hypólito posa de sunga Reprodução Instagram - 13.8.2024 Diego Hypólito é medalhista olímpico Reprodução Instagram - 13.8.2024 Diego Hypólito se aposentou em 2019 Reprodução Instagram - 13.8.2024 Diego Hypólito exibe abdômen trincado Reprodução Instagram - 13.8.2024





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.