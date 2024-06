Reprodução/Instagram Boninho

Boninho, diretor do BBB, anunciou nesta segunda (24) o início das seletivas para a 25ª edição do reality show. Em um vídeo postado nas redes sociais, o apresentador aparece no aeroporto a caminho do voo para Curitiba, onde iniciará as entrevistas com os candidatos.

"Começando a caravana BBB por Curitiba!!! É só o começo do BBB 25, que já está cheio de surpresas para a nova temporada! Será que vai ter Big Brother Freeze?", escreveu ele na legenda do vídeo. Além de Boninho, Rodrigo Dourado e Angélica Campos também participarão das seletivas.

"Big Brother Freeze" se refere à dinâmica que ocorre em outras versões do reality show. A atividade consiste em congelar os participantes por um tempo indeterminado enquanto os entes queridos entram no programa e interagem com eles.

No entanto, o elenco não pode interagir com quem veio de fora, correndo risco de ser eliminado. Nas edições da Holanda e da Dinamarca, por exemplo, a dinâmica já foi executada. No país dinamarquês, um participante ficou congelado enquanto seu pai e seu cachorro entraram no reality.

