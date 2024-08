Reprodução/Multishow - 11.04.2024 Ana Clara mandou indireta sobre 'A Fazenda' durante programa sobre o 'BBB 24'

A jornalista e ex-participante do "Big Brother Brasil 18" Ana Clara Lima parece estar fazendo um ótimo trabalho na Globo. Além de estrear o reality show musical "Estrela da Casa" na próxima terça-feira (13), a ruiva já tem seu destino traçado na emissora após o término da atração, que durará cerca de 50 dias.



A Globo anunciou Ana Clara como a apresentar a segunda temporada do Panelaço, no GNT. Ela se dedicará ao programa de culinária, que é transmitido ao vivo, de segunda a sexta, no canal fechado da emissora.

"Eu trilhei um caminho para conseguir me preparar profissionalmente para isso. Amadureci também, né? Eu era uma menina [na época do BBB], tinha 20 anos, era besta, não sabia de nada. E eles me escolheram, me raptaram do mundo e me fizeram essa pessoa que sou", afirma Ana Clara na coletiva de lançamento da atração.

"Tudo o que eu vim construindo nos últimos anos me trouxe uma bagagem que vai ser essencial para lidar com as diferentes situações que podem acontecer no programa. É claro que televisão ao vivo é sempre um grande mistério, mas eu me sinto confortável, preparada e confiante. Estou mais empolgada do que preocupada, porque nunca duvidei de que estivesse onde estou pelo que sou capaz de fazer", continua.

Ana Clara completa: "Eu tive a oportunidade, nesses últimos anos, de trabalhar em todos os programas que você imaginar. Fiz programas de culinária no GNT, fiz o Rock In Rio ancorando e como repórter, fiz todos os programas que a gente tem. Até o que nem existe mais, que é o Plantão BBB. Nem o Tadeu [Schmidt] tá há tanto tempo no meio de nós quanto eu".

Estrela da Casa

O reality sob o comando de Ana Clara vai ao ar a partir da próxima terça-feira (13), e contará com 14 cantores que vão embarcar em uma jornada que mistura game e reality raiz. Eles serão monitorados 24 horas por dia em um confinamento, com provas musicais e que podem gerar vantagens no jogo.

O prêmio será de R$ 500 mil, um contrato com a Universal Music, o gerenciamento de carreira e uma turnê pelo Brasil. A disputa vale também visibilidade e oportunidade de se apresentar ao vivo na televisão para todo o país.

Ana Clara entrará ao vivo às terças, quintas, sábados e domingos. Nos outros dias, sua aparição será gravada.

Veja as fotos da casa

Fotos da casa do novo reality show "Estrela da Casa", apresentado por Ana Clara Instagram Fotos da casa do novo reality show "Estrela da Casa", apresentado por Ana Clara Instagram Fotos da casa do novo reality show "Estrela da Casa", apresentado por Ana Clara Instagram Fotos da casa do novo reality show "Estrela da Casa", apresentado por Ana Clara Instagram Fotos da casa do novo reality show "Estrela da Casa", apresentado por Ana Clara Instagram Fotos da casa do novo reality show "Estrela da Casa", apresentado por Ana Clara Instagram Fotos da casa do novo reality show "Estrela da Casa", apresentado por Ana Clara Instagram Fotos da casa do novo reality show "Estrela da Casa", apresentado por Ana Clara Instagram





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp