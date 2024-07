Reprodução/Instagram Maisa Silva, atriz da TV Globo





A atriz Maisa Silva, de 22 anos, passou um sufoco na madrugada desta quinta-feira (4) no aeroporto de Lisboa, em Portugal, enquanto tentava retornar ao Brasil.

A nova estrela da Globo viveu um perrengue e quase perdeu seu voo para voltar ao Brasil. "Eu fazendo um percurso de 24 minutos em 8 pra não perderu meu voo pra voltar pro Brasil. O desespero foi real", escreveu a atriz compartilhando um vídeo correndo pelo aeroporto.

Após o sufoco, Maisa publicou outra foto em seu Instagram em seu assento no avião e acalmando os seus seguidores. "Mas graças a Deus deu tudo certo e já estou de volta".

A atriz, que está de férias, curtia viagem de Portugal, e deu 'spoiler' sobre futuras publicações e histórias que serão contadas em breve sobre as aventuras que viveu na Europa.

"Obviamente ainda tenho muitas coisas para postar da viagem aqui pra vocês (já sabem, vivo rápido e posto devagarinho) e já estou com saudades de Portugal. Volto ano que vem, com certeza. Obrigado, férias", completou.

Revelação do SBT, a artista foi lançada na emissora de Silvio Santos como apresentadora e atriz-mirim. Após não renovar seu contrato com o SBT, foi para a Netflix, onde estrelou a série "De Volta aos 15", série na qual divide o protagonismo com Camila Queiroz. A atriz irá interpretar, em breve, uma vilã em novela da Globo.