TV Globo Andréa Beltrão como Zefa em 'No Rancho Fundo'

A atriz Andréa Beltrão, de 60 anos , que estrela a nova novela das 18h " No Rancho Fundo " afirmou que a atração salvou seu contrato fixo com a Globo. Segundo a intérprete de Zefa Leonel, o vínculo empregatício com a emissora estava por um fio antes de aceitar estrelar a novela, tendo uma prorrogação após o convite feito por Mário Teixeira.



A atriz cedeu uma entrevista ao jornal O Globo e relatou: "A Zefa surgiu de um convite feito pelo diretor Allan Fiterman e o autor Mario Teixeira no momento em que meu contrato com a Globo estava acabando e não seria renovado. Como gostei da Zefa, a emissora prorrogou meu contrato até o final da novela (1° de novembro)”.

Andréa teceu elogios ao seu papel na novela, destacando que Zefa exige bastante da sua condição física quando está gravando: "É uma mulher simples, mas decidida. Se precisar rolar com um homem no chão, ela não pensa duas vezes. É uma personagem que me exige fisicamente: subo e desço em grutas, rolo no chão, subo em carroça, em carro de boi. Estou adorando”.

A atriz comentou as polêmicas envolvendo a novela, que recebeu duras críticas nas redes sociais pela fotografia e pela forma como representa o povo nordestino, sendo apontada como desrespeitosa.

"É curioso porque se trata de uma novela, de uma fábula, e não uma tese definitiva sobre o Nordeste brasileiro. Disseram que os personagens parecem sujos, mas eles vivem em um lugar seco, com muita poeira. E não houve nenhuma maquiagem especial para ressaltar isso. Alguns atores precisaram até se bronzear porque vivem personagens que trabalham sob a luz forte do sol. Então, não entendi o motivo de tanto barulho”, disse Andréa.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp