O SBT tomou uma atitude nesta sexta-feira (26) sobre sua atração matinal "Chega Mais". A emissora decidiu afastar Michelle Barros da apresentação do programa, deixando apenas Regina Volpato e Paulo Mathias à frente da bancada. A mudança começará a valer a partir do dia 19 de agosto.



A informação já havia sido adiantada pelo site TV Pop no início do mês, mas foi confirmada pela emissora apenas hoje. Michelle agora vai ficar à frente de um jornal local para São Paulo, no horário do almoço.

No comunicado, a emissora afirma: "A partir de 19 de agosto, segunda-feira e dia do aniversário do SBT, a emissora ganha oficialmente um jornal local para São Paulo".

Eles continuam: "Com o nome de 'Chega Mais Notícias' e apresentação de Michelle Barros, a emissora aposta em um nome feminino como opção para o público que busca informação no horário. O jornal irá ao ar de segunda a sexta-feira, logo após a edição nacional do Chega Mais."

O objetivo é diminuir a duração do programa matinal, que atualmente ocupa uma carga horária de quatro horas na programação. Até Daniela Beyruti, filha de Silvio Santos e vice-presidente do SBT, admitiu que a duração era muito longa.

Michelle foi escolhida para assumir o novo noticiário por ela ainda ser uma pessoa conhecida pelo público como uma âncora de telejornais da Globo desde — 2015, ela era apresentadora eventual do SP1, do SP2 e do Hora 1.

