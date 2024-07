Reprodução/Instagram Davi Brito

O campeão do "BBB 24", Davi Brito, vem sendo questionado pelos fãs sobre a promessa de que iris entrar para a faculdade de medicina com a bolsa que ganhou no programa da Globo. Nesta segunda-feira (15), viralizou um áudio em que o baiano detalha o planejamento para ingressar no mundo acadêmico e diz não estar com pressa.

Através do X, antigo Twitter, Davi Brito interagiu com os fãs por chamada de voz no "space". Ao ser questionado do compromisso com os estudos, o ex-BBB revelou que a prioridade é aproveitar as oportunidades do pós-reality.

"Acabei de sair do Big Brother, saí campeão, e tem que aproveitar todas as oportunidades, sim. Me estruturar primeiro, preparar toda a minha caminhada, para quando eu chegar na faculdade, eu estar bem preparado financeiramente, porque a gente sabe que medicina é um curso que exige muita dedicação e esforço", iniciou Davi.

"Não tô com pressa, porque nada a gente pode fazer na pressa, mas estou estudando e me preparando para o vestibular. Em breve, teremos novidades para vocês referente a faculdade", refletiu o ex-motorista, avisando que fará uma visita especial em breve.

"Daqui para o mês de agosto, tá programado para eu fazer uma visita em uma das unidades da Estácio, onde vou estar cursando medicina", contou aos fãs.

