Reprodução Instagram Brunna Gonçalves mostra cicatriz de cirurgia para reduzir testa

A ex-BBB e dançarina Brunna Gonçalves, esposa da funkeira Ludmilla, usou as redes sociais na última terça-feira (23) para compartilhar com os fãs a cicatriz que teve após ter feito uma cirurgia para reduzir o tamanho da testa. O procedimento cirúrgico é conhecido como frontoplastia com avanço capilar.







"A minha cicatriz está assim, já não tem mais nenhuma casquinha. Tá um pouquinho vermelha, mas é normal, fica assim até uns três meses", iniciou. Brunna passou pela intervenção cirúrgica há 2 meses.





"Os cuidados que estou são lavar o cabelo, ao máximo, duas vezes por semana, passo uma pomada e tomo um remédio, que estou no último mês. Já estou liberada a prender o cabelo, mas não muito forte. Durante três meses, preciso evitar fazer esse movimento de puxar o cabelo para trás", acrescentou.

Em relação aos pontos, a ex-BBB explicou que não precisou ir a uma instituição hospitalar para removê-los. Isso porque eles saíram sozinhos. "Não precisei ir ao médico para retirar os pontos, eles caíram sozinhos. Quando tirei a tala, vocês perceberam que ficaram algumas ondulações, mas não vai ficar assim", detalhou.





A esposa de Ludmilla ainda rebateu os comentários e questionamentos sobre as marcas e cicatrizes que ficaram na testa após a cirurgia, destacando que o procedimento é recente. "Vocês ficam me perguntando se as marcas vão ficar, mas se acalmem, fazem só dois meses! Me sinto muito mais livre e segura, me olho no espelho e me amo", finalizou.

Assista o vídeo em que Brunna fala sobre o procedimento:





