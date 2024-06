Reprodução: Instagram Atriz está atualmente no Marrocos

A atriz Débora Nascimento publicou fotos em uma viagem a Marrocos na manhã desta quarta (05). "Casa de mouro, por fora barro, por dentro tesouro", escreveu ela na legenda da postagem.

Nas fotos, a atriz aparece visitando lugares históricos do país africano, além de um vídeo em que aparece aproveitando a vista do local. Nos comentários da publicação, os seguidores da artista enalteceram os registros feitos.

Débora Nascimento em Marrocos Reprodução: Instagram

"A beleza desse paraíso. A sua beleza. Uma coleção de imagens incríveis", elogiou um internauta. "Belas fotos!", opinou um segundo. "Eita, mulher linda", acrescentou um terceiro. "Quando a personagem faz a paisagem", disse um quarto.

Débora Nascimento encerrou o seu contrato com a TV Globo em 2020. A última novela da artista no canal foi a obra "Verão 90", novela das sete criada por Izabel de Oliveira e Paula Amaral. Em 2023, a atriz estrelou a minissérie "Olhar Indiscreto", do streaming Netflix.

