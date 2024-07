Reprodução Instagram Mel Maia posta foto durante banho

A atriz e influenciadora Mel Maia, de 20 anos , surpreendeu o público na última quinta-feira (18). O motivo? Ter compartilhado um clique ousado nas redes sociais durante a viagem que faz à Paris, capital da França.



Por meio dos stories do Instagram, Mel surgiu em uma banheira enquanto tomava um banho de espuma. De unhas pretas e colar no pescoço, a intérprete estava sem nenhuma roupa na foto que compartilhou com os fãs. Nesta semana, ela veio a público contar de uma situação inusitada que passou em Paris.

Mel Maia ganhou destaque nacional ao protagonizar a primeira fase de 'Avenida Brasil' Reprodução Instagram



Perrengue na viagem

A atriz e influenciadora Mel Maia, de 20 anos, surpreendeu os fãs na última segunda-feira (15), quando usou os stories do Instagram para contar de um perrengue que passou em Paris, capital da França. A artista veio a público explicar que foi impedida de entrar no estabelecimento por causa das roupas que usava.





"Tem que entrar de salto. A gente não sabia. A gente trouxe saia, vestido, salto. Aqui nas baladas só pode entrar de salto. Eu acho que é mais comum entrar de saia e vestido. Agora a gente já sabe que o 'dress code' ideal é esse, a gente não vai mais errar", contou à época.



Último papel na Globo

A última novela de Mel Maia foi “Vai na Fé”, folhetim que chegou ao fim em agosto de 2023. Na trama assinada por Rosane Svartman, a atriz interpretava a estudante de direito e influenciadora digital Guiga. Desde então, Mel está fora das telinhas e não divulgou nenhum próximo projeto.

