Reprodução Mel Maia e amiga são barradas em balada na França devido roupas decotadas; veja

A atriz Mel Maia e a amiga Lívia Goes tiveram uma experiência frustrante durante a viagem por Paris, na França. As jovens foram barradas de uma balada local devido os trajes serem considerados inapropriados para o estabelecimento. Ambas usavam roupas decotadas.



Através do Instagram, Mel Maia se manifestou indignada com a situação e sem acreditar no julgamento devido às roupas que usavam. "Gente, simplesmente, no lugar onde a gente topou ir agora, de primeira, a gente não pôde entrar por causa da roupa. Eu acho que é por causa do top, mas a Lívia está de boa, ela está só com um decote", diz na gravação.

"Será que é por causa do meu top? Eu não sei gente. Será que é por causa do meu cabelo? O que tem de errado, gente?", questionou Mel Maia.

Lívia Goes, que a acompanhava, apontou que poderia ser um caso de discriminação. "É só porque a gente é latina, só porque a gente é brasileira", disse em tom cômico.

As jovens tentaram entrar no estabelecimento quando o segurança as barrou, apontando que verificaria se elas estavam aptas a adentrar o local. Na volta, o profissional confirmou a rejeição. Mel Maia teria questionado o motivo, recendo como resposta: "Talvez por causa da roupa, né?".

A atriz brasileira estava usando um top decotado, uma calça cargo preta, acessórios prateados e o cabelo preso. Já Livia Goes adotou um corset decotado preto e calça de mesma cor.

Mel Maia e amiga fora da balada Reprodução Livia, amiga de Mel Maia Reprodução Mel Maia mostra o look para noitada em Paris Reprodução Mel Maia mostra o look para noitada em Paris Reprodução Mel Maia mostra o look para noitada em Paris Reprodução