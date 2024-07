Reprodução SBT Carlos Alberto e Silvio Santos

Titular do noturno “A Praça É Nossa”, Carlos Alberto de Nóbrega, de 88 anos, abriu o jogo sobre a relação com Silvio Santos, de 93. Segundo Nóbrega, eles não se encontram desde 2020, durante o “Troféu Imprensa”, premiação da emissora.



As declarações foram dadas em entrevista ao “Flow News”. “Quando nos conhecemos, eu tinha 18 anos, e ele 24. Eu vi o Silvio crescer e se tornar um monstro da comunicação. Eu quero ver o Silvio velho como eu estou, só que não tenho coragem, porque quero guardar dele a imagem do cara dinâmico”, destacou.



“Já tentei ir lá [na casa dele] duas vezes, mas eu sei que ele não quer [visitas], que prefere ficar sozinho, então eu respeito. Já liguei duas vezes e não consegui falar”, acrescentou.



Carlos Alberto ainda pontua que as últimas notícias que teve do dono da SBT foram em fevereiro, quando uma cabeleireira que atende Silvio o viu e repassou algumas informações sobre ele. “Mas a última vez que o Jassa foi lá foi em fevereiro, porque o Silvio não quer ver ninguém, ele quer ficar na dele”, pontuou.



“O sobrinho dele me falou que ele fica sentado no sofá assistindo aos programas dele, querendo rever, ele não quer saber de mais nada”, finalizou o humorista e apresentador televisivo Carlos Alberto de Nóbrega.

