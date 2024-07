Reprodução Mel Maia

A atriz Mel Maia e a equipe jurídica estão se mobilizando para tomar providências contra um vídeo íntimo falso que circula nas redes sociais. Na quarta-feira (3), a gravação se espalhou pelo X, antigo Twitter, indicando que seriam cenas de sexo da artista com o traficante Corolla, preso no mesmo dia, no período da manhã, no Rio de Janeiro.

Ao iG Gente, a assessoria da jovem de 20 anos afirmou que o caso não ficará impune e reforçou que o vídeo em questão é falso. Mais cedo, a atriz se pronunciou nos Stories do Instagram, apontando que o conteúdo falso foi gerado com o auxílio de inteligência artificial.

"Sinceramente? Eu estou pouco me f*dendo. Todo mundo sabe que é um vídeo de inteligência artificial, mas todo mundo insiste em dizer que é real. Vocês acham que em sã consciência eu deixaria alguém fazer um vídeo meu desse? Povo já inventou que eu morri, que eu bati em fotógrafo, que eu cuspi em fã, já inventaram coisas aterrorizantes sobre mim. Já fizeram até montagem minha pelada", relembrou Mel Maia, revoltada com o novo episódio de informação falsa.

"Estou no ramo desde os 5 anos. Desde os meus 5 anos de idade eu sou obrigada a ver barbaridades sobre mim na internet. Nada novo sob o sol. Vai ser assim agora, amanhã, até o fim da minha carreira. Estou vivendo a minha vida muito bem", completou.

Mel Maia ostenta corpo sarado em dia de piscina; veja fotos Reprodução/Instagram Mel Maia ostenta corpo sarado em dia de piscina; veja fotos Reprodução/Instagram Mel Maia ostenta corpo sarado em dia de piscina; veja fotos Reprodução/Instagram Mel Maia ostenta corpo sarado em dia de piscina; veja fotos Reprodução/Instagram Mel Maia ostenta corpo sarado em dia de piscina; veja fotos Reprodução/Instagram Mel Maia ostenta corpo sarado em dia de piscina; veja fotos Reprodução/Instagram Mel Maia ostenta corpo sarado em dia de piscina; veja fotos Reprodução/Instagram Mel Maia ostenta corpo sarado em dia de piscina; veja fotos Reprodução/Instagram