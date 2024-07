Reprodução/ Globo Cássia Kis como Cidália em 'Travessia'

Uma das poucas atrizes que ainda era contratada exclusiva da emissora, Cássia Kis não teve o contrato renovado com a Rede Globo. A artista, conhecida pelas vilãs e mocinhas que interpretou na teledramaturgia global, passa a assinar por obra certa.



A informação foi dada pela colunista Mônica Bergamo, da “Folha de S. Paulo”, na última quinta-feira (18). O último papel de Kis na Globo foi Cidália, personagem criada por Gloria Perez para a novela “Travessia”, que entrou para lista dos piores índices de audiência da faixa das nove.



O nome de Cássia Kis foi ventilado para um novo projeto após Aguinaldo Silva declarar que a atriz deveria reencarnar a cruel vilã Odete Roitman na nova versão de “Vale Tudo”. O remake será escrito pela novelista Manuela Dias , a mesma autora de “Amor de Mãe” (2021).



No entanto, a preferência de Aguinaldo Silva não é um fator decisivo para a escalação da veterana. Isso porque, assim como Cássia Kis, o autor não faz mais parte dos contratados da emissora. Ele sequer participa da escrita dos novos capítulos de “Vale Tudo” e a Rede Globo ainda não divulgou qual intérprete ficará com o papel.

