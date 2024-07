Reprodução/Instagram Davi Brito vem se envolvendo em diversas polêmicas desde o fim do BBB24. Lumena, ex-BBB21, dá conselho

Lumena Aleluia, que sofreu com a grande rejeição do público durante sua participação no BBB21, conseguiu dar a volta por cima e conseguiu fechar campanhas com diversas marcas, além de participar de outros programas, como o reality De Férias com o Ex . A psicóloga usou as redes sociais para dar um conselho a Davi Brito, vencedor do BBB 24, que se envolveu em diversas polêmicas após o fim do reality, e teria perdido o único contrato de publicidade que conseguiu fechar desde então.

"Invista em casa, Davi, mas invista em uma equipe. Se até que saí cancelada, e nunca cheguei nem perto de bater 1 milhão de seguidores, fui acolhida por grandes marcas de distintos nichos, você também consegue. Tá autorizado a ressignificar sua jornada, pois ainda dá tempo", escreveu a ex-BBB em publicação no X (antigo Twitter).

Lumena manda conselho para Davi Brito Reprodução/X

O conselho de Lumena vem depois de boatos de que o ex-motorista de aplicativo teria perdido um contrato milionário após internautas apontarem uma publicidade não sinalizada para uma casa de apostas. Ocorre que, a empresa em questão, é concorrente do único patrocinador que o baiano conquistou após o reality da Globo.

De acordo com o jornalista Gabriel Perline, colunista da Contigo!, o comportamento de Davi gerou profundo incomodo entre os executivos da Esporte da Sorte, empresa que o patrocinava.

Diante da insatisfação, a cúpula decidiu por rescindir um contrato milionário com o campeão do BBB 24. Vale ressaltar que a publicidade não sinalizada direcionava os seguidores do Instagram para uma empresa do mesmo nicho concorrente.

O que aconteceu?

Na tarde de quarta-feira (17), Davi Brito publicou um vídeo nos Stories do Instagram em que questionava o cantor Márcio Vitor, do Psirico, sobre palpites para o jogo do Fortaleza e Vitória, pelo Campeonato Brasileiro. A publicação apresentava o link de direcionamento para o perfil do artista.

Márcio Vitor, por sua vez, surgiu nos Stories respondendo ao questionamento de Davi e indicando uma casa de apostas concorrente a qual o baiano era contratado.

Após a repercussão nas redes sociais, executivos da Esporte da Sorte decidiram encerrar o contrato com o ex-BBB imediatamente. De acordo com o colunista da Contigo!, Davi ganharia R$ 300 mil mais 20% sobre apostas feitas com o link dele, sendo assim, o cachê do baiano não teria um teto.

Vale destacar que Davi Brito tem contrato com a agência da Globo, criada neste ano para gerenciar as oportunidades publicitárias do campeão do Big Brother Brasil. O caso acontece após anos seguidos em que os vencedores do reality ganharam muito dinheiro com marketing, deixando a emissora sem nenhuma participação nos ganhos.